Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 26 Mayıs günü Ankara Kızılay'da düzenlenen eylemde gergin anlar yaşandı. Eyleme destek vermek üzere gelen hayvan hakları savunucuları ile bazı CHP’liler arasında yaşandığı öne sürülen bir arbede kamuoyunda tepkilere yol açtı.

İddiaya göre, üzerinde “Öğrencilere, Hayvanlara Özgürlük” yazılı pankartlar taşıyan bir grup hayvan hakları savunucusu, CHP’li olduğu öne sürülen Emre Doğan isimli bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın pankartlara müdahale ettiği ve savunuculara fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

BİZİ DARP EDEN PARTİNİZİ DESTEKLER MİYİZ?

Bir hayvan hakları savunucusu konuyla ilgili sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Bugün CHP'nin Ankara’daki adalet ve özgürlük mitingine katıldık. Pankartımızda “öğrencilere hayvanlara özgürlük yazıyordu!” Emre Doğan denen şahıs bizi darp edip elimizden aldı. Adalet kime kadar? Özgürlük kime kadar istenecek? Bizi darp eden partinizi destekler miyiz sizce bu saatten sonra? bizi darp eden ve pankartımızı çalan bu şahıs hakkında ne yapacaksınız? Böyle mi adaleti getireceksiniz? provokasyon filan demeyin oradaki herkes ne olduğunu gördü! Sessizce pankartımızı açmak istedik, saldırıya uğradık! Olay bu!"

Olay sonrası grup eylem alanını terk ederek Konur Sokak’ta protestolarını sürdürdü. “Katil CHP” sloganları atan savunucular, hayvan hakları konusunda CHP’ye yöneltilen eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

CHP'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

Anayasa Mahkemesi’nin sokak hayvanlarına yönelik yasayı iptal etmemesi sonrası, bazı CHP’li belediyelerin sokak köpeklerini toplamaya başlaması eleştirilere neden olmuştu. Özellikle Çankaya Belediyesi’nde bir köpeğe fazla dozda anestezi uygulanması sonrası yaşananlar, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekmişti.

Bugünkü saldırı iddiası, partinin “adalet ve özgürlük” söylemleriyle çeliştiği yönünde yorumlara yol açtı.

CHP’den ya da Emre Doğan’dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili görüntülerin ve tanık ifadelerinin incelenmesi bekleniyor.

Video kaynak; İbrahim Türk