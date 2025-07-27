Çankaya Belediyesi, Alzheimer, Demans ve Parkinson hastaları için yürüttüğü “Akıllı Takip Sistemi”nde cihaz teslimlerine başladı. Bu sayede hastalar 7/24 dijital ortamda izlenebilecek, riskli durumlarda hızlı müdahale mümkün hale gelecek.

Nabız ölçümü, düşme tespiti ve konum takibi gibi özellikleri bulunan cihazlarla hasta takip edilebilecek. Hasta yakınlarına kolaylık sağlayacak sistem, özellikle yalnız yaşayan veya gün içinde gözetimsiz kalan hastaların güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

AİLELERİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Söz verdiğimiz gibi büyüklerimize sahip çıkıyoruz. Alzheimer, Demans ve Parkinson hastası yurttaşlarımız artık yalnız değil. Akıllı takip sistemiyle sevdiklerimiz güvende, ailelerimiz ise daha huzurlu olacak. Cihazlarımızı teslim etmeye başladık, sistemimizi aktif hale getirdik. Çankaya’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek” dedi.