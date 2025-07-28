Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafertepe, İleri, Malazgirt, Mürsel Uluç, Alacaatlı mahallerinde tam kaplama asfalt çalışmasının yanı sıra Yukarı Öveçler Mahallesi’nde renkli desenli asfalt kaldırım çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geride bıraktığımız hafta Zafertepe Mahallesi 146. ve 149. Sokak, İleri Mahallesi Mektep Sokak, Malazgirt Mahallesi 1017, 1018, 1019 Sokak, Mürsel Uluç 963. Sokak, Alacaatlı 3316. Sokak’ta tam kaplama asfalt çalışmasının yaptı. Yukarı Öveçler Mahallesi 1284. Sokak’ta ise renkli desenli asfalt kaldırım çalışmasını tamamladı.

Çankaya Belediyesi, özellikle araç yoğunluğunun fazla olduğu ve zemininde bozulmaların görüldüğü mahalle sokaklarında asfalt yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, eski ve yıpranmış yol kaplamalarını kaldırarak modern ve dayanıklı asfaltla yolları baştan aşağı yeniliyor.

Yıl sonuna kadar devam edecek çalışmalar sayesinde yollar, hem sürüş güvenliğini artıracak hem de ilçeye daha estetik bir görünüm kazandıracak. Çankaya Belediyesi’nin sezon sonuna kadar hedefi, 100 bin ton asfalt serimiyle tüm yolları elden geçirerek Çankaya’da bozuk yol sorununu tamamen ortadan kaldırmak. Çalışmalar süresince vatandaşlardan gelen öneriler de dikkate alınarak planlama yapılıyor.