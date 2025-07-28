Bilecik’in CHP’li Belediye Başkanı Melek Mızrak, Belediye Meclis toplantısında göz yaşlarını tutamadı ve ağladı. Belediye Başkanı Melek Mızrak’ın ağlaması sosyal medyada günün konusu olurken, neden duygulanıp ağladığı sonradan anlaşıldı.

Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında imzalanan protokolün firma tarafından sonlandırılmasının ardından belediyeden tahsil edilemeyen borca karşılık haciz süreci başlatıldı. Bu olay sonrası Bilecik Belediye Meclisi olağan üstü toplanarak, 25 adet taşınmazın satısı ve satışa ilişkin yetki konusu görüştü.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 25 adet taşınmaz içinde Eski Otogarın bulunduğu ticari 3 parsel satışından vazgeçildiğini söyledi. 3 parselin satış yetkisinden çıkartılırken, kalan yerler için Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine oy birliği ile kabul edildi.

AK PARTİ VE MHP YANINDA YER ALDI

AK Parti ve MHP grubu yaşanan süreçte Bilecik halkının çıkarları doğrultusunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın her zaman yanında olduklarını belirttiler. Bilecik'in geleceği ile bir firmanın oynamasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen AK Parti ve MHP grubunun sözleri sonrası CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı.