Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiyi haksız rekabete karşı korumaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/7, 2025/8, 2025/9 ve 2025/10 sayılı yeni damping tebliğleri Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan açıklamada, uluslararası ticaret kurallarına uygun şekilde yürütülen soruşturmalar neticesinde, yerli üreticilerin dampingli ithalata karşı etkin bir şekilde korunduğu vurgulandı. Halihazırda 130 farklı ürüne yönelik dampinge ve sübvansiyona karşı tedbir uygulandığı, 9 üründe 14 nihai gözden geçirme ve 9 üründe 23 damping soruşturmasının ise halen sürdüğü belirtildi.

Şikâyet Üzerine veya Re’sen Başlatılıyor

Bakanlık, soruşturmaların genellikle üretici şikayetleri üzerine ya da gerekli görülen hallerde re’sen başlatıldığını kaydetti. Yeterli delilin bulunması halinde, ithalatın dampinge konu olup olmadığını ve yerli üreticiye zarar verip vermediğini belirlemek amacıyla soruşturma açılıyor.

Başvuru Sürelerine Dikkat

Yeni yayımlanan dört tebliğ kapsamında başlatılan soruşturmalar, ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülecek. Bakanlık, bu süreçte soruşturmaya taraf olarak katılmak isteyen firmaların, tebliğde belirtilen süreler içinde başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı, soruşturma tamamlanana kadar mevcut önlemlerin yürürlükte kalacağını da duyurdu.