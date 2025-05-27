Papara'ya düzenlenen yasadışı bahis kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Papara başta olmak üzere toplam 8 şirkete el konuşdu ve şirketlere kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansmanında kilit bir rol oynadığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında, Papara'nın faaliyetlerinin ödeme sistemleri güvenliğini tehdit edecek boyuta ulaştığı gerekçesiyle önemli adımlar atıldı.

Başsavcılığın talimatıyla bu sabah saat 05.00'te İstanbul merkezli olarak 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama, el koyma ve dijital inceleme operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında örgüt lideri ve üyelerine ait olduğu belirlenen, aralarında PPR Holding A.Ş.’nin de bulunduğu toplam 8 şirketin yanı sıra; 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç ve 7 daire ile villaya el koyma kararı verildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla birlikte, el konulan şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.