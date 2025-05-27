Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören kanun teklifi yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş kamu kurumları, üst kurullar ve kuruluşlar tarafından yapılacak mesleğe özel yarışma sınavlarında adayların en fazla 35 yaşında olmaları şartı aranacak.

Anayasa Mahkemesi Kararı Etkili Oldu

Yapılan yasal düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin bazı maddelerini iptal etmesinin ardından gündeme geldi. Kanun, farklı kurumlara ilişkin yapısal ve işleyişsel değişiklikler de içeriyor.

Üç Yıl Kısıtlaması Geliyor

Kanunla ayrıca, vergi incelemesi yetkisine sahip kamu görevlilerine yönelik etik düzenlemeler de yapıldı. Buna göre, bu kişiler görevlerinden ayrıldıktan sonra, son üç yıl içinde denetim yaptıkları mükelleflerle bağlantılı kurumlarda üç yıl süreyle çalışamayacak veya sözleşme düzenleyemeyecek.

BTK Üyelerine Yeni Şartlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ilgili düzenlemeler de yasada yer aldı. Buna göre, BTK Kurul üyeleri atanırken Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşıma zorunluluğunun yanı sıra, herhangi bir siyasi partinin yönetim veya denetim organlarında görev almamış olmaları şartı aranacak.