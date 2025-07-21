Çankaya Belediyesi, Bahçelievler Derneği ve Cin Ali Müzesi iş birliğiyle düzenlenen “Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği”, bu yıl da renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Bahçelievler Metin Oktay Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, geleneksel oyunları deneyimleyerek hem eğlendi hem öğrendi.

Minik katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde seksekten beştaşa, halattan ip atlamaya, misketten yakan topa kadar pek çok eski sokak oyununu oynama fırsatı buldu. Halhal, çinçan, mendil kapmaca, istop, Ali Baba Saatin Kaç ve Yağ Satarım Bal Satarım gibi kültürel değeri yüksek oyunlar, etkinliğin en çok ilgi gören aktiviteleri arasında yer aldı.

Geleneksel Oyunlarla Nesiller Bir Arada

Şenlikte, Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan stant da yoğun ilgi topladı. Vakıf, katılımcılara nostaljik oyuncaklar, Cin Ali kitapları ve çeşitli kırtasiye ürünleriyle dolu renkli bir alan sundu. Bu bölüm, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir keşif noktası haline geldi.

Etkinlik yalnızca çocuklara değil, geçmişin oyunlarıyla büyüyen yetişkinlere de hitap etti. Bu sayede, geleneksel sokak oyunlarının kuşaktan kuşağa aktarılması ve yaşatılması amaçlanırken; çocukların güvenli, erişilebilir oyun alanlarına olan ihtiyacı konusunda da toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi.