Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Gastro Fest’in ikinci günü, Sincan Park’ta renkli görüntülere sahne oldu. Anadolu mutfağının eşsiz tatlarının sergilendiği festivalde vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanına özgü yemekleri bir arada görmenin ve tatmanın keyfini doyasıya yaşadı. Festival alanında konuklara; mantı, kuyma, bamyalı pilav ve yumurtalı erişte gibi geleneksel lezzetler ikram edildi.

Yarışmalarda Kıyasıya Mücadele, Birincilere Çeyrek Altın

Etkinliğin ilerleyen saatlerinde düzenlenen “Yöresel Yemek Yarışması” ve “Şefler Yarışıyor” etkinlikleriyle rekabet dolu anlar yaşandı. Yöresel yemekler alanında dereceye giren yarışmacılara katılım belgeleri ve bıçak setleri verilirken, birincilik ödülü olarak ayrıca plaket ve çeyrek altın takdim edildi.

Şeflerin hünerlerini konuşturduğu “Kapalı Kutu” formatındaki yarışmada ise yarışmacılar, kendilerine verilen sürpriz malzemelerle en yaratıcı yemeği hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Bu kategoride başarılı olanlara da benzer şekilde ödüller sunuldu; birincilere plaket, bıçak seti ve çeyrek altın verildi.

Sıfır Atık Bilinci ve Sürpriz Gösteriler

Yarışmaların ardından sahnede izleyenleri şaşırtan ve heyecanlandıran “Bıçak Show” gösterisi yer aldı. Günün devamında ise Şef Mahmut Dolmacı ile Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çevre mühendisleri, “Sıfır Atık Mutfakta Başlar” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcılar bu söyleşide, mutfakta israfın azaltılması, atıkların değerlendirilmesi ve geri dönüşüm bilinci hakkında bilgilendirildi.

Miniklere Özel Etkinlikler, Akşam Anadolu Ezgileriyle Sonlandı

Gün boyunca çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanları ve etkinlikler sayesinde minikler de festivalin tadını çıkardı. Günün sonunda ise “Anadolu Nameleri” adlı müzik dinletisiyle katılımcılar geleneksel ezgiler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Lezzet, kültür, eğitim ve eğlenceyi bir araya getiren Gastro Fest, Sincanlılardan tam not aldı.