Çankaya Belediyesi’nin her yaz ilgiyle takip edilen Açık Hava Sinema Günleri, bu yıl uzay temalı özel bir festivalle taçlanıyor. 2-24 Ağustos tarihleri arasında Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek Uzay Filmleri Festivali, bilim kurgu tutkunlarını gökyüzü altında sinema keyfiyle buluşturacak.

Festival kapsamında her hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00’de, sinema tarihinin unutulmaz uzay temalı yapımları izleyiciyle buluşacak. Film gösterimlerinin yanı sıra düzenlenecek çeşitli etkinliklerle festival, katılımcılara hem eğitici hem eğlenceli bir deneyim sunacak.

Cosplay Kostüm Yarışması’ndan Uzay Bilgi Yarışması’na, teleskopla gökyüzü gözleminden uzay temalı oyunlara kadar birçok interaktif etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap edecek. DJ performansları ve yüz boyama atölyeleri de atmosferi renklendirecek.

Festival Takvimi Şöyle:

2 Ağustos Cumartesi: Interstellar

3 Ağustos Pazar: Dune: Part One

9 Ağustos Cumartesi: Arrival

10 Ağustos Pazar: Gravity

16 Ağustos Cumartesi: Dune: Part Two

17 Ağustos Pazar: Oblivion

23 Ağustos Cumartesi: The Martian

24 Ağustos Pazar: 2001: A Space Odyssey Yenimahalle’de Kız Öğrencilere Güvenli Yurt İmkânı İçeriği Görüntüle

Çankaya Belediyesi’nin gökyüzüne açılan bu sinema yolculuğuna katılmak isteyen herkes, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenecek gösterim ve etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek.