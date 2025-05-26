Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bu kez oğlu Burakcan Övüç’ün görkemli düğünüyle gündeme geldi. Oğlunun evliliğinde de adından söz ettiren Övüç, nişan töreninde sergilediği cömert tavrını düğün gecesinde de sürdürdü.

Geline Altın Yağdırdı

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen nişanda gelinine 2 kilo altın takarak gündem olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, oğlunun düğününde de cömertliğinden ödün vermedi. Düğün gecesinde gelinine yine kilolarca altın takan Övüç, sahnedeki hareketleriyle adeta şov yaptı. Altın takma anları davetlilerden büyük alkış alırken, törende dikkat çeken sürpriz bir detay da kameralara yansıdı.

Murat Övüç’ün Eski Eşi Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Düğün gecesinde altın takma töreni sırasında Murat Övüç'e yalnızca oğlu değil, yıllardır gözlerden uzak tuttuğu eski eşi de eşlik etti. Burakcan Övüç’ün annesi, ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak merak edilen isimler arasına girdi. Fenomen isim, oğlunun mutlu gününde eski eşiyle uzun yıllar sonra aynı karede yer aldı.

Murat Övüç ve Eski Eşi Aynı Karede Mesafeli Görüntülendi

Düğün gecesi birlikte objektiflere yansıyan Murat Övüç ve yıllardır gizli kalan eski eşi arasındaki mesafeli duruş, sosyal medyada dikkat çekti. Eski çiftin yalnızca oğulları Burakcan Övüç’ün mutlu günü için bir araya geldikleri görüldü. Özellikle Övüç’ün hayranları, yıllar sonra ortaya çıkan eski eşe büyük ilgi gösterdi. Bu anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.