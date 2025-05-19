19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Etimesgut’ta düzenlenen etkinlikler, 18 Mayıs akşamı Duman konseriyle devam etti. Etimesgut Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte sahne alan Duman grubu, ilçede yoğun ilgiyle karşılandı.

Soğuk ve hafif yağışlı havaya rağmen çok sayıda vatandaş konser alanını doldurdu. Katılımcılar, Duman’ın “Her Şeyi Yak”, “Belki Alışman Lazım”, “Senden Daha Güzel” ve “Aman Aman” gibi sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

Konser öncesinde bir konuşma yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, 19 Mayıs’ın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlattığı bu özel günün yıl dönümündeyiz. 19 Mayıs, gençliğe bırakılan bir sorumluluğun ve umudun sembolüdür. Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözü doğrultusunda gençlerle birlikte olmaya devam ediyoruz.”

Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, 19 Mayıs’ın anlam ve önemine uygun şekilde kutlandı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği konser, ilçede bayram coşkusunu artıran etkinliklerden biri oldu.