Son dönemde bazı CHP’li belediyelere yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ederken, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve doğruluğu teyit edilemeyen bazı gönderiler ve kulis bilgilerinde önümüzdeki günlerde Ankara’daki bazı belediye başkanlarına yönelik yeni adımlar atılabileceği iddia ediliyor.

İddiaların merkezine konulan isimlerden biri ise oyunculuğu ile tanınan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu.

Konuyla ilgili olarak ne Emniyet kaynaklarından ne de savcılık makamlarından herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Etimesgut Belediyesi tarafından da şu ana kadar iddialara ilişkin bir yorum gelmedi. Hukukçular, sosyal medyada paylaşılan bu tür spekülatif bilgilerin dezenformasyona yol açabileceğine dikkat çekerek, resmi kaynaklardan yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Sırada kim var?

Kamuoyunda büyük ilgi uyandıran yolsuzluk operasyonlarının kapsamı genişlerken, siyasi çevrelerde ve vatandaşlar arasında "Sırada kim var?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ancak şu an için Erdal Beşikçioğlu'na yönelik somut bir işlem ya da soruşturma bulunduğuna dair herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.