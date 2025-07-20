Ankara’nın Etimesgut ilçesinde apartman aidatı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Aidat ödemesini isteyen apartman yöneticisi, bina sakini tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Çavuş Apartmanı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre apartman yöneticisi M.D., aidat borcunu ödemeyen S.D.’den ödeme talebinde bulundu. Bu istek üzerine taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle S.D., apartman yöneticisi M.D.’yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, M.D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şüpheli S.D., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.