Etimesgut Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Etimesgut Belediyesi bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin her ay yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın evine giderek kişisel bakım ihtiyaçlarına destek olduğunu ifade etti. Ekipler tarafından ihtiyaç sahibi kişilerin evde banyo, kişisel bakım ve sağlık takibi işlemleri gerçekleştiriliyor.

Etimesgut Belediyesi, gerekli kontrollerin sağlanması sonrası sağlık ekiplerinin hanelere misafir olarak kişisel bakım ve temizlik işlemlerini titizlikle gerçekleştirdiğini belirtti.

Belediye hizmetten yararlanmak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurmanın yeterli olacağını vurguladı.