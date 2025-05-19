Açıklamada, teşhisin ardından gerekli tıbbi süreçlerin başlatıldığı ifade edildi. Biden’ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Joe Biden, ABD’de başkanlık görevini tamamlamasının ardından kamuoyunda daha sınırlı şekilde yer alıyordu. Yapılan bu açıklama, Biden’ın sağlık durumuyla ilgili ilk resmi bilgi olma özelliğini taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Biden’ın teşhisi sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Trump açıklamasında, “Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Trump’ın bu mesajı, iki lider arasında geçmişte yaşanan siyasi rekabetin ötesinde kişisel bir dayanışma örneği olarak kayda geçti. Açıklamanın ardından kamuoyundan da Biden’a yönelik çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Biden’ın ofisinden yapılacak yeni açıklamaların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.