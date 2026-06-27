Regnum Carya Golf Kulübü sahasında ilk kez düzenlenen organizasyona 30 golfçü katıldı. Türkiye Golf Federasyonu eski yönetim kurulu üyelerinden Recep Turan’ın da yer aldığı turnuvada sporcular, saha içinde rekabet ederken saha dışında centilmenlik mesajı verdi.

Turnuvanın en dikkat çeken yanı ise Türkiye’nin üç büyük kulübünün taraftarlarının aynı organizasyonda buluşması oldu. Katılımcılar, futbolun rekabetçi atmosferini golf sahasına taşısa da, etkinlik boyunca dostluk ve fair-play ön planda yer aldı.

“Amacımız dostluk ve centilmenliği yaymak”

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Regnum Carya Golf Kulübü Genel Müdürü Hasan Ceylan, organizasyona gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Ceylan, “Üç büyük takımın taraftarlarını bir araya getiren golf turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Amacımız futboldaki heyecanı ve mücadeleyi golfte de yaşayabilmek. Turnuvamızın en önemli amacı barış, mücadele ve dostluktur. Üç takım taraftarının kardeşçe bir araya gelerek çok güzel bir organizasyon yapabileceğini gösterdik. Önümüzdeki yıllarda bu turnuvayı daha da büyüterek Türkiye genelinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Golfte dostluk mesajı

Organizasyon, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını bir kez daha gösterirken, katılımcılar arasında kurulan dostluk bağları da etkinliğin en değerli kazanımı oldu. Turnuva, golf sporunun Türkiye’deki gelişimine katkı sunarken aynı zamanda farklı taraftar gruplarını aynı çatı altında buluşturmasıyla dikkat çekti.