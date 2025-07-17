Etimesgut Belediyesi, evde bakım ihtiyacı duyan vatandaşlara yönelik sunduğu Evde Sağlık Hizmeti ile hem yaşam kalitesini artırıyor hem de sosyal belediyeciliğin örneklerinden birini sergiliyor. Bu hizmet kapsamında; yaşlı, hasta ve engelli bireylerin ev ortamında banyo yapmalarına, saç ve tırnak bakımlarına, tansiyon, şeker ve ateş ölçümlerine kadar birçok kişisel ve sağlık hizmeti ücretsiz olarak sağlanıyor.

Hijyenik Koşullarda Evde Banyo Hizmeti

Evde banyo hizmetinde bireyler, uzman sağlık ekipleri tarafından tek kullanımlık ekipmanlar ve sıcak su ile hijyenik koşullarda yıkanıyor. Banyo sonrası saç ve tırnak bakımları yapılırken, gerektiğinde pansuman işlemleri de titizlikle gerçekleştiriliyor. Ayrıca ekipler, tansiyon ölçümü ve ilaç kullanımı konularında hem hasta hem de yakınlarına bilgilendirme yapıyor.

Hijyen Paketi ve Medikal Destekle Büyük Katkı

Etimesgut Belediyesi, sadece bakım hizmetleriyle değil aynı zamanda medikal desteklerle de vatandaşlarının yanında. Aylık olarak 810 adet hasta bezi, 935 adet çocuk bezi, 134 hasta yatağı ve 1766 kişiye hijyen paketi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bu desteklerle birlikte, ayda 76 vatandaşa düzenli olarak üç kez evde bakım hizmeti veriliyor ve toplamda 200’ün üzerinde ev ziyaretiyle sosyal destek sürdürülebilir hale geliyor.

Başvuru ve Randevu Sistemi

Evde Sağlık Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması yeterli. Gerekli değerlendirmelerin ardından sağlık ekipleri, randevu sistemiyle planlanan ziyaretlerle hizmeti vatandaşların evlerine taşıyor.

Etimesgut Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.