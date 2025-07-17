Yıldız futbolcu, Cullinan Belek’in profesyonel padel kortlarında vakit geçirerek hem spor yapmayı sürdürdü hem de tatiline eğlence kattı. Son dönemin en popüler spor dallarından biri olan padel tenis, Arda Güler’in tatil programının önemli bir parçası oldu.

Ailesiyle Antalya’da Zaman Geçiriyor

Arda Güler’in tatilini ailesiyle birlikte geçirmesi, sosyal medyada da ilgi gördü. Genç yaşında Avrupa futbolunun zirvesine çıkan Arda, tatil boyunca hem dinlenmeye hem de fiziksel formunu korumaya özen gösteriyor.

Padel Tenis Nedir?

Son yıllarda dünyada hızla yayılan padel tenis, klasik tenise göre daha küçük bir kortta oynanıyor ve eğlenceli yapısıyla dikkat çekiyor. Ünlü sporcuların tercih etmesiyle padel, global ölçekte yeni bir trend haline geldi.