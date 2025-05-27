KANAL D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın dikkat çeken karakteri Faruk Sezer, nam-ı diğer Profesör, mafya algısını baştan yazıyor. Ahmet Rıfat Şungar’ın etkileyici oyunculuğuyla hayat bulan Profesör, dil bilgisine gösterdiği titizlik, edebiyata olan tutkusu ve zarif tavırlarıyla benzersiz bir mafya portresi çiziyor. Ceketinin iç cebindeki kitap ve Nazım Hikmet ile Asaf Halet Çelebi’ye olan sevgisiyle izleyicilerin gönlünde yer edinen Profesör, son bölümde “İbrahim” şiiriyle büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada Kanal D’nin bir diğer popüler dizisi İnci Taneleri’nin Azem Hoca’sıyla sıkça karşılaştırılan Profesör, dil hassasiyetiyle dikkat çekiyor. “Dil bozulursa düşünce de bozulur” sözünü ilke edinen karakter, dilin doğru kullanımını savunuyor. İzleyiciler, Azem Hoca ile Profesör’ün yeni sezonda birlikte sahnede olma ihtimalini heyecanla bekliyor.

Tims&B yapımı Eşref Rüya’nın yeni bölümleri her çarşamba Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.