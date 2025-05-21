Etimesgut Belediyesi, spora ve gençliğe verdiği desteği sürdürerek 07-16 yaş aralığındaki çocuklar için sualtı sporlarına yönelik altyapı kurslarını hayata geçiriyor. Milli takım antrenörleri eşliğinde verilecek eğitimlerle çocuklar, profesyonel düzeyde antrenman alarak lisanslı altyapı sporcusu olma şansı yakalayacak.

Üç Sualtı Branşı Tek Çatı Altında

Kurs programında üç temel sualtı branşı yer alıyor: sualtı ragbisi, sualtı hokeyi ve paletli yüzme. Her branş; fiziksel gelişimi desteklerken, takım çalışması ve stratejik düşünme becerilerinin gelişimine de katkı sunacak şekilde planlandı. Eğitimler, çocukların yaş grubu ve seviyelerine göre özel olarak hazırlanacak.

Sualtı Ragbisi: Güç, Dayanıklılık ve Strateji

Bu branş sayesinde çocukların nefes kontrolü, dayanıklılık ve stratejik düşünme becerileri gelişecek.

Sualtı Hokeyi: Hız, Çeviklik ve Takım Oyunu

Sualtı hokeyi ile çocukların çeviklik, su içi manevra kabiliyeti ve hızlı düşünme yetenekleri desteklenecek.

Paletli Yüzme: Teknik, Disiplin ve Hız

Paletli yüzme eğitimleri ile çocukların yüzme teknikleri ileri seviyeye taşınacak, aynı zamanda hız ve koordinasyonları geliştirilecek.

Resmi Sporcu Lisansı Verilecek

Kursların sonunda başarılı olan katılımcılar, resmi sporcu lisansına sahip olma ve Etimesgut Belediyespor’un altyapı takımlarına katılma imkânı bulacak.

“Spor, Geleceğe Yapılan Yatırımdır”

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada spora verdikleri önemi bir kez daha vurguladı:

“Bizim için spor sadece fiziksel aktivite değil, aynı zamanda disiplin, özgüven ve toplumsal dayanışma demektir. Gençlerimizi spora yönlendirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sualtı sporları gibi özel branşlarda altyapı eğitimi vererek onları geleceğin milli sporcuları olmaya hazırlıyoruz.”

“Spora Yatırım, Topluma Yatırımdır”

Eğitim programlarının gençlerin sosyal gelişimlerine de katkı sunduğunu ifade eden Başkan Beşikcioğlu, şu çağrıda bulundu:

“Tüm aileleri çocuklarını bu anlamlı kurslara yönlendirmeye davet ediyorum.”

Etimesgut Belediyesi’nin sanata ve spora yönelik yatırımlarının artarak devam edeceği de belirtildi.