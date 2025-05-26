SEVGİ GÜLDOĞAN

Yazar ve Belgesel Film Yapımcısı Banu Avar, 25 Mayıs 2025 Pazar günü Ankara’da düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Remzi Kitabevi tarafından organize edilen etkinlik, Yarınlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saat 19.00’da başlayan programda Avar, okurlarıyla sohbet etti, kitaplarını imzaladı ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Söyleşi havasında geçen buluşmaya çok sayıda katılımcı ilgi gösterdi. Yazar, özellikle genç okurlarla gerçekleştirdiği diyaloglarda deneyimlerini paylaşarak onların sorularını yanıtladı.

Banu Avar, etkinliğin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara buluşmasına dair şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Ankara güzel Ankara… En sevdiklerimle buluştum Remzi Kitabevi’nde. Suay, Buket, Barış, Erhan, Ersan, Murat, Gökhan, Meliha ve çok değerli başka dostlarla ve onlarca çocukla kucaklaşmak ‘mutluluk’tu… Teşekkürler Esat Bey ve Remzi Kitabevi çalışanları”

BANU AVAR KİMDİR?

Banu Avar, 18 Temmuz 1955 tarihinde Eskişehir’de doğmuş olan Türk gazeteci, yazar, belgesel yapımcısı ve televizyon sunucusudur. Kariyerine 1980’li yıllarda Süreç dergisinde başlayan Avar, ardından Günaydın, Vatan, Dünya ve Politika gibi gazetelerde muhabirlik yapmış ve dizi yazılar kaleme almıştır.

Londra City Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparak, BBC Türkçe Yayınlar Bölümü’nde programcı ve spiker olarak görev almış, TRT’nin Londra muhabirliğini üstlenmiştir. BBC ve Discovery Channel için "I, Ceasar", "Crimean War", "The Great Game" ve "Troy" gibi belgesellerin Türkiye prodüktörlüğünü yapmıştır. 1999 yılında TV8’in belgesel bölümünü kurmuş ve 2004 yılına kadar 30’dan fazla belgesel üretmiştir.

2004-2008 yılları arasında TRT’de “Sınırlar Arasında” adlı haber belgesel programının yapımcılığını üstlenmiştir. 2009 yılında Avrasya TV’de “Dünya Düzeni” adlı haber programını hazırlamış ve sunmuştur. Çeşitli konularda yazdığı kitaplarıyla da tanınan Avar, günümüzde medya ve toplumsal meseleler üzerine yazılar yazmaya ve etkinlikler düzenlemeye devam etmektedir.