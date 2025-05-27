Fenerbahçe’de Süper Lig şampiyonluğunun bir kez daha kaçırılması sonrası gözler kulüp yönetimine çevrildi. Yaşanan hayal kırıklığının ardından mevcut başkan Ali Koç, Eylül ayında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurdu.

İmza Kampanyası Başlatıldı

Bu açıklamanın ardından Sarı – Lacivertlilerde kulüp tarihinin en uzun süreli başkanlığını yapmış olan Aziz Yıldırım’ın olası adaylığı yeniden gündeme geldi. Yıldırım’ın yeniden başkanlığa dönmesini isteyen taraftarlar ve bazı kongre üyeleri, seçimli genel kurulun daha erken bir tarihte yapılması için imza kampanyası başlattı. Kamuoyunda kampanyaya katılım çığ gibi büyürken akıllara ‘Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?’ sorusu geldi.

Yıldırım Kararını Verdi

Öte yandan Aziz Yıldırım’ın kararını verdiği öğrenildi. Yıldırım’ın, genel kurulun Eylül ayına kalmasının camiaya zarar vereceğini ifade ettiği, kongrenin Haziran ayında yapılması durumunda ise aday olmayacağını Ali Koç’a ilettiği belirtildi.