Türkçe Pop'un sevilen ismi Mabel Matiz, dün akşam Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarını Ankaralılarla birlikte söyleyen sanatçı hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Konser esnasında ise LGBT bayrağı açan Matiz, sosyal medyada adeta topa tutuldu. Bu anlar kısa sürede gündemdeki yerini almayı başardı.

ünlü sanatçının hakkında, "bunu normalleştirip o bayrağı açamazsın, burası müslüman bir ülke, cesaret edebiliyorsan Rusya'da bu hareketi yap" şeklinde yorumlar yazıldı.

Sosyal medyada yapılan eleştirilere henüz bir cevap vermeyen ünlü şarkıcı, birçok kötü yorumun hedefi haline geldi.