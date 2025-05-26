Çamlıdere Belediyesi ve Ankara Kamp Etkinliği işbirliğiyle 23-25 tarihleri arasında Aluçdağı Kamp Alanı'nda vatandaşlar doğayla iç içe üç gün geçirecek. Çamlıdere'nin doğal güzelliği eşliğinde, kamp ateşi etrafında sohbet ve etkinlikler eşliğinde kaliteli vakit geçirdi. Etkinliğe Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'da katıldı.

"Aluçdağı’nda Üç Günlük Doğa Masalı"

Başkan Ceylan'ın etkinliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: " 23-25 Mayıs tarihlerinde Ankara Kamp Etkinliği iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz kamp organizasyonumuzda, hemşehrilerimizle birlikte doğayla iç içe unutulmaz anılar biriktirdik. Ateş başında sohbetlerden çocuk kahkahalarına, müzikten eğlenceye kadar dopdolu bir atmosferde; Çamlıdere’mizin doğal güzelliklerini hep birlikte yaşadık. Doğanın içinde, birlikte yaşanan her an Çamlıdere’yi daha da güzelleştirdi. Bu anlamlı buluşmada payı olan herkese teşekkürlerimizi sunarız." şeklinde konuştu.

Aluçdağı nedir ?

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yer alan ve doğa severler için çeşitli aktiviteler sunan bir doğa koruma alanıdır.

Aktiviteler

Doğa yürüyüşleri ve trekking (17 adet parkur)

Çadır kampı

Piknik

Kuş gözlemciliği ve foto safari

ATV safari, zipline, bisiklet turları

Paintball ve atıcılık

Yaz okulları ve doğa eğitimleri 1 Tiryaki Kızılcahamam- Çamlıdere Sosyal Yardımlaşma Vakfıyla görüştü İçeriği Görüntüle

Tesis ve Olanaklar

Tuvaletler, çeşmeler ve mescit

Piknik masaları ve kamelyalar

Otopark

Macera parkı

Büfe ve restoran

Elektrik bağlantıları ve sıcak su

Çocuk oyun alanları