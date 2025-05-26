Çamlıdere Belediyesi ve Ankara Kamp Etkinliği işbirliğiyle 23-25 tarihleri arasında Aluçdağı Kamp Alanı'nda vatandaşlar doğayla iç içe üç gün geçirecek. Çamlıdere'nin doğal güzelliği eşliğinde, kamp ateşi etrafında sohbet ve etkinlikler eşliğinde kaliteli vakit geçirdi. Etkinliğe Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan'da katıldı.
"Aluçdağı’nda Üç Günlük Doğa Masalı"
Başkan Ceylan'ın etkinliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: " 23-25 Mayıs tarihlerinde Ankara Kamp Etkinliği iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz kamp organizasyonumuzda, hemşehrilerimizle birlikte doğayla iç içe unutulmaz anılar biriktirdik. Ateş başında sohbetlerden çocuk kahkahalarına, müzikten eğlenceye kadar dopdolu bir atmosferde; Çamlıdere’mizin doğal güzelliklerini hep birlikte yaşadık. Doğanın içinde, birlikte yaşanan her an Çamlıdere’yi daha da güzelleştirdi. Bu anlamlı buluşmada payı olan herkese teşekkürlerimizi sunarız." şeklinde konuştu.
Aluçdağı nedir ?
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yer alan ve doğa severler için çeşitli aktiviteler sunan bir doğa koruma alanıdır.
Aktiviteler
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Doğa yürüyüşleri ve trekking (17 adet parkur)
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Çadır kampı
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Piknik
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Kuş gözlemciliği ve foto safari
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ATV safari, zipline, bisiklet turları
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Paintball ve atıcılık
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Yaz okulları ve doğa eğitimleri 1
Tesis ve Olanaklar
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Tuvaletler, çeşmeler ve mescit
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Piknik masaları ve kamelyalar
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Otopark
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Macera parkı
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Büfe ve restoran
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Elektrik bağlantıları ve sıcak su
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Çocuk oyun alanları