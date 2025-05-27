Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı’nda hem kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların hem de hayvan satıcılarının ihtiyaçlarını gözeterek Yeşilkent Mahallesi’ndeki (Mühye Köyü) kurban satış ve kesim alanını düzenledi. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamadan ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için zabıta denetiminde gerekli tüm önlemler alındı.

Kurbanlıklar Girişte Sıkı Denetimden Geçiyor

Belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ya da gebe kurbanlıkların satış alanına girişine izin verilmezken, veteriner hekimler tarafından sürekli kontroller yapılıyor. Denetimler, Çankaya Belediyesi ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri iş birliğiyle yürütülüyor.

Temizlik ve İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Kurbanlıkların alana gelmesiyle birlikte ilaçlama çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, bayram boyunca temizlik ve hijyen uygulamalarına devam edecek. Alanın düzenli temizlenmesiyle hem satıcıların hem de vatandaşların sağlıklı bir ortamda işlemlerini yapması sağlanacak.

Bayram Boyunca Yakalama Timi Görev Başında Olacak

Çankaya Belediyesi, bu yıl da başıboş hayvanlara karşı veteriner işleri müdürlüğü bünyesinde yakalama timi oluşturdu. Ekip, bayram öncesinde ve bayram süresince gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale edecek.

Sertifikalı Kasaplar, Su ve Otopark Hizmeti Alanda Sunulacak

Kurban kesim alanında sertifikalı ve hijyen belgeli kasaplar hazır bulunacak. Vatandaşlara, kesim sonrası etleri taşıyabilmeleri için poşet dağıtımı yapılacak. Ayrıca alanda temiz içme suyu, otopark alanı ve dinlenme alanı da sağlanacak.

Çankaya Belediyesi'nden Vatandaşa Çay ve Bilgilendirme Hizmeti

Vatandaşlara kurban alımı ve kesimi konusunda rehberlik etmek amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtılırken, belediye ayrıca bayram boyunca alana gelenlere çay ikramında bulunacak. Herhangi bir sorun ya da talep durumunda vatandaşlar, 444 06 01 numaralı Çankaya İletişim Merkezi hattını arayarak destek alabilecek.