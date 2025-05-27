MASAK raporlarıyla desteklenen operasyonda, aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 389 bin TL ile 250 dolar para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, ‘Maydonoz Döner’ ve ‘Kral Döner’ işletmeleriyle bağlantılı 23 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şubelerin sahipleri ve yakınlarının FETÖ ile ilişkili olduğu tespit etti.

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen kapsamlı FETÖ operasyonunda, ‘Maydonoz Döner’ ve ‘Kral Döner’ isimli işletmelerle bağlantılı toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturmada, İstanbul’da faaliyet gösteren Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği ‘Maydonoz Döner’ şubelerinin Türkiye genelindeki resmi ve gayri resmi sahiplerinin ile ortaklarının birinci derece yakınlarının FETÖ terör örgütü ile yoğun şekilde bağlantılı olduğu belirlendi.

Yapılan teknik ve finansal incelemeler kapsamında, MASAK raporlarıyla da desteklenen operasyonla, aralarında ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun’un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, şüphelilerin suç faaliyetlerine ilişkin çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ile 389 bin TL ve 250 ABD doları nakit para ele geçirildi. Ayrıca 4 ajanda da incelemeye alındı.

Soruşturmanın, örgütün finansman kaynaklarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, operasyonun FETÖ ile mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgularken, benzer suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Kamuoyuna duyurulan operasyon, örgütün ekonomik ve ticari alanlardaki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik etkin adımlar arasında yer alıyor.