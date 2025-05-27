Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye yapılan müdahalenin yıl dönümünde demokrasi şehitlerini rahmetle andığını ifade etti.

Milletvekili Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradeye yapılan ilk darbenin üzerinden 65 yıl geçti. Dün de bugün de yarın da, halkın iradesine el uzatanlar, sonsuza dek nefretle hatırlanacak. Yassıada’daki düzmece mahkemelerin kararlarıyla idam edilen demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyorum.