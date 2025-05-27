Dizinin üçüncü sezonunun dördüncü bölümü, 30 Mayıs Cuma günü yalnızca Max platformunda yayınlanacak.

Yayımlanan yeni fragmanda, dizinin hikâyesi Osmanlı topraklarından Venedik’e taşınıyor. Genişleyen coğrafya ve artan siyasi entrikalarla birlikte, “Kadınlar Çağı” teması etrafında şekillenen olaylar, krallığın geleceğini belirleyecek çatışmaları da beraberinde getiriyor.

Yeni sezonda kadroya Binnur Kaya (Venedik Kraliçesi), Burcu Özberk (Prens’in kız kardeşi), Yiğit Özşener (Macar Komutan), Tansu Biçer (Senatör), Burak Dakak (Fatih Sultan Mehmed), Mustafa Kırantepe (Zağanos Paşa) ve Orhan Alkaya (Akşemseddin) gibi önemli isimler dâhil oldu.

Dizinin mizahi dili, tarihsel göndermelerle harmanlanırken, siyaset, entrika ve güç mücadelesi temaları bu sezonda da güçlü biçimde öne çıkıyor.

9 Mayıs'ta 3. sezonu başlayan Prens, her cuma günü Max platformunda yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Prens seyircisi haliyle cuma günlerini iple çekiyor.

Yeni bölümü yayınlanan Prens'te seyirci bu defa dizide daha önce görmediği bir ismi MasterChef Türkiye'nin sempatik jüri üyesi Danilo Şef'i Prens'in 3. sezonunda konuk oyuncu olarak gördü . Dikkatli gözlerden kaçmayan bu detay ve İtalyanca diyalog çok konuşulan sahneler arasında yer aldı.