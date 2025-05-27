Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı restorasyonundan yeni görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü ve umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar gören Tarihi Kapalı Maraş Çarşımız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada yeniden atacak" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın önemli simgelerinden olan Tarihi Kapalı Çarşı, 6 Şubat depremlerinde ciddi zarar gördü. TOKİ, Dulkadiroğlu ilçesinde 2 bin 740 metrekarelik alanda yer alan 122’si tescilli olmak üzere toplam 140 dükkanın yeniden inşası ve ihya çalışmaları yürütüyor. Restorasyon sürecinde, ilk olarak yıkılan bölgeler temizlenirken, deprem sonrası taş yapılarda oluşan çatlaklar güçlendirildi. Ayrıca statik, jeofizik ve yapı malzemesi analiz raporları tamamlandı. Projede taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon alanlarında uzman 37 kişilik ekip görev alıyor.

TOKİ İnşaat Mühendisi Eray Sezgin, Tarihi Kapalı Çarşı’nın 16. yüzyılda inşa edildiğini belirterek, Kahramanmaraş depremi sonrası konutların yanı sıra tarihi yapıların restorasyonuna da önem verdiklerini söyledi. Sezgin, "Burası Maraş’ın kalbi, görevimiz burayı eski ihtişamına kavuşturmak ve tekrar canlandırmak" dedi. Ayrıca Tarihi Demirciler Çarşısı’nda da ihalelerin tamamlandığını ve restorasyon çalışmalarının başladığını kaydeden Sezgin, "En kısa sürede buradaki restorasyonu bitirip, Maraş ekonomisine ve tarihine yeniden kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.