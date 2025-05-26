Geçen yıl Mart ayında 17 yaşındaki Timur Cihantimur, babası Bülent Cihantimur’a ait Porsche marka araçla seyir halindeyken yol kenarındaki park halindeki ATV’lere çarptı. Meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci yaşamını yitirdi.

DOKTORUNU İFŞALADI!

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, uzun süredir ismini gizlediği doktoruyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Biliç, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı ve zamanla kaburgalarına kadar yayılan dolgunun uygulayıcısının Bülent Cihantimur olduğunu açıkladı. Daha önce dolgu işlemi hakkında çeşitli açıklamalar yapan Biliç, bu kez doğrudan doktorun adını verdi.

TEKRAR BIÇAK ALTINA YATMAYA HAZIRLANIYOR

Biliç açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Danla'nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor."

Danla Biliç yaptığı paylaşımdan sonra takipçilerinden doktorun ismini verdiğine dair uyarı aldı. Bunun üzerine cevap olarak "Evet, kendisine hiçbir şey yaptırmamanız için" dedi.