Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin geleneksel hale gelen “Karma Sergisi”, bu yıl sekizinci kez sanatseverlerle buluştu. 26 Mayıs 2025 tarihinde Galeri Başkent’te düzenlenen açılış töreni; akademi, sektör ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirdi.

Açılışa; Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş, önceki rektörlerden Prof. Dr. Kenan Araz, Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz katıldı.

355 Eser, Zengin Bir İçerik Yelpazesi

İletişim Fakültesi’nin Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Tasarımı ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinden öğrenciler tarafından hazırlanan 355 çalışma sergide yer aldı. 2024–2025 akademik yılı boyunca ders içi ve dışı süreçlerde üretilen bu projeler; tipografi, belgesel, senaryo, podcast, kurumsal kimlik tasarımı ve halkla ilişkiler kampanyaları gibi pek çok farklı alanı kapsıyor.

“Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür İletişimciler”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal, serginin hem sanatsal hem de akademik üretimin birleştiği önemli bir platform olduğunu belirtti. Üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın Mısır’da aldığı “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne de değinen Hızal, “Bu sergi, Atatürk’ün emanet ettiği fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür iletişimciler yetiştirme kararlılığımızın somut bir göstergesidir,” dedi.

Rektör Prof. Dr. Hakan Özkardeş ise serginin sekizinci kez düzenleniyor olmasının artık bir gelenek haline geldiğini vurgulayarak, iletişimin akademik olduğu kadar kamusal bir hizmet olarak da önem taşıdığını dile getirdi.

Gençlik Parkı’na Vefa Kampanyası

Sergide en çok ilgi gören projelerden biri, Gençlik Parkı için hazırlanan iletişim kampanyası oldu. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, projenin önemine değinerek, “Gençlik Parkı; Atatürk’ün gençliğe, kültüre ve kamusal yaşama armağanıdır. Bu anlamlı proje için her türlü desteği vermeye hazırız,” dedi.

Akreditasyon ve Başarıyla Güçlenen Bir Fakülte

İLEDAK tarafından tüm bölümleri akredite edilen İletişim Fakültesi, ulusal ve uluslararası projelerdeki etkinliği ve mezunlarının sektördeki başarısıyla öne çıkıyor. 28 yıllık geçmişe sahip fakülte, “Başkent’in İletişimi, İletişimin Başkenti” mottosunu somut üretimlerle destekliyor.

Sergi Fiziksel ve Dijital Ortamda Ziyarete Açık

Karma Sergi, 30 Mayıs 2025 tarihine kadar Galeri Başkent’te ziyaret edilebilecek. Ayrıca sergiyi çevrim içi olarak deneyimlemek isteyenler için dijital platform da hazırlandı. Online sergi için: www.karmasergi.online