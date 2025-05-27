TCMB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır. İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.”

Açıklamada, kullanıcıların fonlarının güvence altında olduğuna da dikkat çekildi:

“6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamlarına buradan ulaşılabilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Soruşturma ve Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, TCMB, MASAK ve ilgili kurumların raporlarına dayanıyor. Soruşturma kapsamında Papara'nın faaliyetleri geçici denetim altına alınırken, ödeme işlemlerine günlük limit uygulanacağı da belirtildi. Detayların, Papara tarafından duyurulacağı bildirildi.