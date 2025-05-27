Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı bitkisel üretim tahminleri, tarım sektöründe alarm zillerini çaldı. Kuraklık, aşırı yağış, zirai don ve dolu gibi iklim krizinin tetiklediği felaketler nedeniyle meyve üretiminde ciddi kayıplar bekleniyor. Greenpeace Türkiye, “İklim krizine karşı acil eylem gerekiyor” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Yüzde 24’lük genel düşüş

TÜİK verilerine göre meyve, içecek ve baharat bitkileri üretimi %24,4 oranında azalacak. Üzümde %18,6, kirazda %55,7, kayısıda ise %65,1 oranında üretim kaybı bekleniyor. Toplam meyve üretiminin 28,4 milyon tondan 21,4 milyon tona düşmesi, yaklaşık 7 milyon tonluk kayıp anlamına geliyor.

Bazı ürünlerde yarı yarıya kayıp

Zirai donun en sert vurduğu ürünler arasında şeftali (%32 azalışla 558 bin tona), elma (%38,7 düşüşle 2,7 milyon tona) ve Antep fıstığı (%54,6 kayıpla 174 bin tona) öne çıkıyor. Vişnede %44,8, zeytinde ise %40 oranında üretim kaybı bekleniyor.

Greenpeace: Kriz bugünün meselesi

Greenpeace Türkiye’den yapılan açıklamada, iklim krizinin gelecekte yaşanacak bir tehdit değil, bugünün sorunu olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, “Tarım sektörü iklim krizinin en sert darbelerinden birini alıyor. Gıda güvencesini korumak için hemen harekete geçilmeli. Emisyonların azaltılması, yenilenebilir enerjiye geçiş, su ve toprak yönetimi gibi acil önlemler devreye alınmalı,” denildi.

Üreticiden uyarı: Gerçek kayıplar daha büyük

Greenpeace, sahadaki üreticilerden gelen geri bildirimlerin, açıklanan tahminlerin ötesinde bir kayba işaret ettiğini belirtti. Çiftçiler, artan iklimsel belirsizlikler nedeniyle her geçen yıl üretimde daha fazla riskle karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyor.