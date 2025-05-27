Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aydın, "Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında; Sayın Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27'nci Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin TL manevi tazminata hükmetti" dedi.

Temel Karamollaoğlu Kimdir?

Temel Karamollaoğlu, 7 Haziran 1941 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyündendir. Babası öğretmen olduğu için çocukluğu Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde geçmiştir.

Lise eğitimini Kayseri Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Sümerbank bursuyla İngiltere'ye giderek Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde Tekstil Teknolojisi eğitimi almış ve 1964 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini 1967’de tamamlamıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra Sümerbank'ta ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda mühendis ve uzman olarak çalışmış, 1975'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda genel müdürlük yapmıştır.

Siyasi kariyerine 1977'de Milli Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçilerek başlamıştır. 1989 ve 1994 yıllarında Refah Partisi'nden Sivas Belediye Başkanı olmuştur. Refah Partisi'nin kapanmasının ardından Fazilet ve daha sonra Saadet Partisi saflarında siyaset yapmıştır. 2016 yılından itibaren Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Karamollaoğlu, Türk siyasetinde muhafazakâr-milli görüş çizgisinin önemli isimlerinden biri olarak tanınır.

Evli ve 5 çocuk babasıdır. Eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile İngiltere’de tanışmış, kendisi sonradan Müslüman olup Türk vatandaşı olmuştur.