Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesinin ardından mezarına yapılan saldırıya ilişkin görülen davada karar çıktı. Kararı Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir duyurdu.

Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık D.A.’yı “İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Epözdemir açıklamasında, “Alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi ve sanığın tutukluluğunun sürmesi, adaletin tecellisi ve hakkaniyetin tesisi bakımından sevindirici ve emsal nitelikte olmuştur” dedi.

Ayrıca, Minguzzi’nin katledilmesine ilişkin açılan diğer tüm dosyalarda hukuki mücadelenin süreceğinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

10 Nisan 2025’te, yargılamanın ilk duruşması sırasında Ahmet Minguzzi’nin mezarına saldırı düzenlenmiş, olay kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Açılan kamu davasında sanık D.A. hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Mahkemenin bugünkü kararı, hem aile hem de hukuk çevrelerince “emsal” olarak değerlendirildi.