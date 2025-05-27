Erdoğan, konuşmasında Özgür Özel’in liderlik vasfını sorgulayarak, “CHP Genel Başkanı Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Biz, CHP'nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna, İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ne dönüşmesinden hiç memnun değiliz” ifadelerini kullandı.

“27 Mayıs’ın esas mesajı: Haddinizi bilin, yoksa darağacında sallanırsınız”

“Bugün 27 Mayıs darbesinin 65'inci yıl dönümü. 27 Mayıs, ülkemizde daha sonra neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler zincirinin ilk halkası olma yanında rahmetli Menderes'i, Polatkan'ı ve Zorlu'yu idam sehpasına götüren sürecin de başlangıcıdır.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“27 Mayıs’ta sadece Menderes hükümetine değil, aynı zamanda milletin takdirine, tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur. Asıl darbe, ‘Yeter söz milletindir’ ifadesinde anlamını bulan ruha, iradeye, cesarete indirilmiştir.”

“27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi kapattık”

“27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan milli irade destanıyla bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz, sadece istiklal ve istikbalimiz kurtulmadı, o gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu.”

“Darbe anayasası utancından bu milleti mutlaka kurtaracağız”

“Nasıl 15 Temmuz direnişiyle darbecilere meydanları dar ettiysek… inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar ve bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz.”

“Türkiye’yi büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz”

“Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği, nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz.”

“Cumhur İttifakı’nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak…”

“Cumhur İttifakı'nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda sadece bir zümre veya kesim değil inşallah 86 milyonun tamamı kazanacak.”

“Ülkesini ona buna şikayet etmesini, Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum”

“CHP Genel Başkanı Sayın Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup genellikle boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik durumlara düşürüyor… Ama aralarında bizim de dostlarımızın olduğu yabancı misafirlerin önünde süklüm püklüm yalvarmasını açıkçası izah edemiyoruz.”

“Ülkesini ona buna şikayet etmesini, Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yolsuzlukların üzerine örtmek, hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini seyrediyoruz.”