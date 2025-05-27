Shakhtar Donetsk’in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Hoş geldin Arda Turan” başlığı dikkat çekti. Açıklamada, “38 yaşındaki Türk teknik direktör ile 2027 yılının yazına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalanmıştır. Arda Turan, Donetsk kulübünün 39. teknik direktörü olacak” ifadelerine yer verildi.

Eyüpspor'dan Avrupa'ya

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine 2022 yılında Eyüpspor’da başlamıştı. Takımıyla başarılı bir performans sergileyen Turan, bu sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyerek Antalyaspor maçı sonrası ayrıldığını duyurmuştu.

Shakhtar Donetsk’e transferiyle Avrupa’da teknik direktörlük kariyerine yeni bir sayfa açan Turan, böylece aktif futbolculuk döneminde formasını giydiği Atletico Madrid ve Barcelona tecrübelerinden sonra teknik adam olarak da uluslararası sahnede yer almaya hazırlanıyor.

Arda Turan Avrupa'da Türk Teknik Direktör Olarak Tarihe Geçti

Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başına geçerek Avrupa’da görev alan sayılı Türk teknik direktörlerden biri oldu. Bu gelişme, hem Türk futbolu açısından hem de genç teknik direktörler için önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.