Ziyarette AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de yer aldı. AK Parti heyeti, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı ve görüşme sonrasında tekrar kapıya çıkarak uğurladı.

Görüşme Sonrası Açıklamalar: “Samimi ve Dostane Paylaşımlar”

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Son gelişmelerle ilgili siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirdiler. En son da bize geldiler. Çok samimi, dostane paylaşımlarımız oldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamalar yapacağız” dedi. Güler, infaz paketi hakkında gelen soruya ise, “Her konu başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu, bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda detaylı açıklama yapacağız” şeklinde yanıt verdi.

Efkan Ala ise “Kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Süreç öngörüldüğü şekilde devam ediyor. Duraksama, aksama yok. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için herkesin iyi niyetle katkıda bulunmasını sağlamak adına çabalar gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

DEM Parti’den Ziyaretle İlgili Açıklama: Barış Süreci ve İnfaz Paketi Üzerine Değerlendirmeler Yapıldı

DEM Parti ise ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmede Türkiye ve bölgedeki gelişmelere dair kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldığı, özellikle barış süreci, demokratikleşme ve İmralı görüşmeleri konularının ele alındığı ifade edildi. Görüşmede, PKK'nın 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ve sonrasındaki gelişmelerin yanı sıra sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için atılması gereken adımlar da konuşuldu.

Ayrıca, infaz paketi, hasta tutuklulara yönelik düzenlemeler ve bayram öncesi yasalaşması beklenen düzenlemeler hakkında DEM Parti'nin beklentileri de net bir şekilde ifade edildi.

DEM Parti açıklamasında, siyasi parti ziyaretlerinin şimdilik sona erdiği ve ilerleyen günlerde daha detaylı bir bilgilendirme yapılacağı belirtildi.