Açıklamaya göre özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde etkili olacak hava olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yağışların etkili olacağı bölgeler

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Sivas çevreleri, Kayseri'nin doğusu ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Rüzgar uyarısı

Marmara Bölgesi’nde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden saatte 30 ila 50 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Sıcaklıkta artış doğuda bekleniyor

Doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.