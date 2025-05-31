Açıklamaya göre özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde etkili olacak hava olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Yağışların etkili olacağı bölgeler
Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Sivas çevreleri, Kayseri'nin doğusu ve Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Rüzgar uyarısı
Marmara Bölgesi’nde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden saatte 30 ila 50 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Sıcaklıkta artış doğuda bekleniyor
Doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.