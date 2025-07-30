

EBRU APALAK

Ankara Barosu ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında burs verilmesine ilişkin “Ankara Barosu Geleceğin Meslektaşını Destekliyor” projesi kapsamında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokol töreni 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de Ankara Barosu Eğitim Merkezi Av. Atilla Sav Sergi Salonunda yapıldı. Törene Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Saymanı Av. Ülkü Gediklioğlu Algül, Yönetim Kurulu Üyeleri;Av. Ömer Ata, Av. Aslı Koçak Arıhan, Av. Eda Çabuk Türkeri, Av. Osman Umut Karaca, Av. İsmail Can Çakır; TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, Ankara Şube Yürütme Kurulu Başkanı Yasemin Türkoğlu, Bağış Projeleri Yöneticisi İrem Eminoğlu, Kurumsal İletişim Uzmanı Seher Elaldı katıldı.

Protokolle burs vermek isteyen kişi ve kuruluşlar TEV nezdinde açılacak özel bir fona yönlendirilecek. Kaynakların şeffaf ve güvenilir bir şekilde öğrencilere ulaşmasını sağlanacak. Burs başvuruları, TEV’in Yurtiçi Burs Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek; burslar, her yıl Ekim-Haziran aylarını kapsayan dokuz aylık süreyle, TEV’in belirleyeceği tutar üzerinden karşılıksız olarak verilecek.

Baro, burs fonuna katkı sağlamak isteyen kişi ve kurumları projeye dair bilgilendirecek. Burs başvurusu yapmak isteyen öğrencileri TEV’e yönlendirecek, bursiyerlerle bağışçıları bir araya getiren etkinlikler düzenleyecek.

TEV ise, bursiyerlerin kriterleri karşılayıp karşılamadığını düzenli olarak takip edecek, burs dosyalarını oluşturacak ve bağış süreçlerini yürütmekle sorumlu olacak. Bağışçılara makbuz ve proje katılım belgeleri verilecek.

ANKARA BAROSU BAŞKANI MUSTAFA KÖROĞLU: “DEĞERLİ BİR ADIM”

Baro Başkanı Köroğlu, TEV’le yaptıkları iş birliğinin özellikle avukatlığın geleceği için önemini şöyle belirtti: “Bu iş birliğini ile yalnızca bireysel hayatlara dokunmakla kalmayacak, hukuk meslekleri ve özellikle avukatlığın geleceğini birlikte inşa etme noktasında çok değerli bir adım olarak görmekteyiz.”