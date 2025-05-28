Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Aralarında geçmişe dayalı alacak meselesi olduğu öğrenilen T.S. ile O.Ö., sokakta karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O.Ö., yanında taşıdığı bıçakla T.S.’yi ağır şekilde yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

T.S. Kurtarılamadı, O.Ö. Gözaltında

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.S., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede şüpheli O.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında T.S. ve O.Ö.’nün daha önce birçok suç kaydının bulunduğu da tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.