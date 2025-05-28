Trabzonspor'dan Resmi Açıklama

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 01.06.2023 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.”

Sezonun Büyük Bölümünü Sakatlıkla Geçirdi

Sezon başında bordo-mavili formayla Adana Demirspor maçında 86 dakika sahada kalan Serkan Asan, Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor karşısında da 20 dakika görev aldı. Devre arasında ise 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK’ya kiralandı. Burada 8 maçta forma giyen genç sağ bek, toplamda 633 dakika süre aldı ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Serkan Asan, sezonun geri kalanında diz sakatlığı ve üst adale yırtığı nedeniyle formasından uzak kaldı. Bu sakatlıklar sebebiyle Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrolarında yer alamadı.