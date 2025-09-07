Vali Şahin, milletçe benimsenen ortak idealler ve devletin belirlediği hedefler doğrultusunda bilgiyle donanmış, kültürel değerlere bağlı ve çağın gereklerini kavrayabilen bireyler yetiştirme kararlılığıyla yeni döneme başlandığını vurguladı.

“Bu dönemin temelini; öğretmenlerimizin rehberliği, öğrencilerimizin azmi ve velilerimizin desteğiyle şekillenecek güçlü bir sorumluluk anlayışı oluşturacaktır.”

“Karakter inşasında öğretmen ve velilere büyük görev düşüyor”

Şahin, güçlü ve müreffeh bir toplumun inşasında çocukların bilgiyle, erdemle ve çağın gereklerine uygun şekilde yetişmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:

“Bu süreçte öğretmenlerimiz yalnızca akademik rehberlik değil, aynı zamanda karakter inşasında da öncü rol üstlenmektedir. Velilerimiz ise bu yolculuğun en güçlü destekçileri olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaktadır.”

“Eğitimde birliktelik yarını inşa edecek”

Vali Şahin, eğitim kurumlarının nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu öğretmen-veli-öğrenci iş birliğiyle yerine getirebileceğini belirtti:

“Eğitimde sergilenecek bu örnek birliktelik yalnızca bugünü değil, yarını da inşa edecek güce sahiptir. Bu güçlü dayanışmanın çocuklarımızın geleceğine daha sağlam adımlarla ilerlemesine vesile olacağına olan inancımız tamdır.”

“Sağlık, huzur ve başarı dileği”

Yeni eğitim öğretim yılına dair dileklerini paylaşan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için sağlık, huzur ve verimlilik içinde geçmesini temenni ediyorum. Eğitim camiamızın tüm mensuplarına başarılarla dolu bir dönem diliyorum.”

Vali Vasip Şahin’in, Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı; pic.twitter.com/PlOVDgcV6q — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) September 7, 2025