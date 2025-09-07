Sezonun 9. durağı olan Fransa etabında, Superpole ve ikinci gün ana yarışını kazanan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla 469 puanla genel klasmandaki liderliğini korudu.

Fransa yarışında:

Toprak Razgatlıoğlu

Nicolo Bulega

Alex Lowes



Milli sporcu Razgatlıoğlu, en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 39 puana çıkardı. Bu sonuçla birlikte Toprak, üst üste 12’inci kez damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Bahattin Sofuoğlu 17. Oldu

Fransa’daki ikinci ana yarışta piste çıkan bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 17. sırada tamamladı.

Toprak’tan Bir İlk

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde Most’ta 10, Donnington Park’ta 12 ve Magny-Cours’ta 11 olmak üzere üç farklı pistte çift haneli galibiyetlere ulaşarak, bu başarıyı yakalayan ilk pilot unvanını aldı.