Karşılaşmanın setleri kıyasıya mücadeleye sahne olurken, Türkiye özellikle ilk iki sette üstün bir performans sergiledi. Ancak İtalya, üçüncü setten itibaren oyuna ağırlığını koyarak maçı lehine çevirmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte Türkiye Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, elde ettiği dünya ikinciliği ile Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oldu.

Filenin Sultanları'nın Turnuva Performansı

Grup aşamasını namağlup geçti.

Çeyrek finalde güçlü rakiplerini geride bıraktı.

Yarı finalde büyük bir zaferle finale yükseldi.

Finalde İtalya’ya 3-2 kaybederek ikinci oldu.

Türkiye’nin bu başarısı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, milyonlarca voleybolsever Filenin Sultanları’nı ayakta alkışladı.

Maçın Set Sonuçları

Set: Türkiye 23 - 25 İtalya

Set: Türkiye 25 - 13 İtalya

Set: Türkiye 24 - 26 İtalya

Set: Türkiye 25 - 19 İtalya

Set: Türkiye 8 - 15 İtalya



Maçın Özeti

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk setini Türkiye 25-23 kaybetti. İkinci sete etkili başlayan Milliler, hücum ve savunmada kurduğu üstünlükle rakibine göz açtırmadı ve 25-13’lük skorla maça dengeyi getirdi.

Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olurken, 26-24 ile kazanan taraf İtalya oldu ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan Filenin Sultanları, 25-19’luk skorla maçı karar setine taşıdı.

Nefeslerin tutulduğu beşinci sette ise üstünlüğü eline alan İtalya, 15-8’lik skorla sahadan galip ayrıldı. Böylece Türkiye, tarihinde ilk kez final oynadığı Dünya Voleybol Şampiyonası’nı dünya ikincisi olarak tamamladı.