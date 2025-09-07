İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara ücretsiz karbonmonoksit ölçümü, şeker, boy-kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri, tansiyon kontrolü, fizyoterapist eşliğinde fiziksel aktivite etkinlikleri yapıldı. Ayrıca kanser taramaları hakkında bilgilendirme, aile hekimliği hizmetlerinin tanıtımı, çocuk sağlığı ve aşı danışmanlığı gibi birçok alanda ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti verildi.

“Vatandaşımızın Sağlığını Koruyacağız, Geliştireceğiz”

Etkinlikte konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, şunları söyledi:

“Sadece hareket veya sadece doğru beslenmek değil bunları kombine olarak yapmamız lazım. Doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmamız ve hayatımıza da hareket katmamız lazım. Bugünkü temayla da bunu açıkçası öncelemiş olduk.

Yarın da Yenimahalle'de muhtarlarımızla beraber sağlık hizmetlerini, aile sağlığı merkezlerini ve sağlıkta geldiğimiz noktayı tanıtacağımız bir etkinliğimiz olacak. Çocuklar üzerinden özellikle büyüklere mesaj vermeyi amaçlıyoruz. Çünkü en kolay mesajı çocuklar eve götürdüğü zaman yetişkinlerine aktarabilirler. 365 gün Türkiye'nin her yerinde bu farkındalık programlarımız devam ediyor. Çünkü Bakanlık olarak biz önceliğimizi sağlığı korumaya ve geliştirmeye adadık. Öncelik olarak vatandaşımızın sağlığını koruyacağız, geliştireceğiz.”

Halk Sağlığı Haftası Ankara’da Yoğun İlgi Gördü

Etkinlik boyunca stantları gezen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanırken, sağlıklı yaşam konusunda da bilgilendirildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, yıl boyunca benzer farkındalık çalışmalarıyla sağlıklı yaşamı desteklemeyi sürdürecek.