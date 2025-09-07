CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul il binasından Türkiye’ye ve İstanbul halkına kritik bir açıklama yaptı. Çelik, an itibariyle il binasına giden tüm yolların, İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet tarafından ablukaya alındığını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Maalesef giriş ve çıkışta yurttaşlarımızın hareketi engelleniyor. Bu bir darbedir” ifadelerini kullanarak, söz konusu durumun hukuki bir karar olmadan gerçekleştiğine dikkat çekti.

Ali Mahir Başarır ayrıca, AKP iktidarının siyaset kurumuna baskı kurmak istediğini belirterek, tüm vatandaşları parti binasına davet etti ve “İrademize, milli iradeye ve demokrasimize hep birlikte sahip çıkalım” çağrısında bulundu.