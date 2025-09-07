Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaptı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11’i ile çıktı. Rakip İspanya’da ise Luis de la Fuente, Simon, Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Merino, Yamal, Nico Williams ve Oyarzabal’a görev verdi.

İlk Yarıda Üç Gol

Maça etkili başlayan İspanya, 6’ncı dakikada Pedri ile öne geçti. 22’nci dakikada Merino, farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında yeniden sahneye çıkan Merino, skoru 3-0 yaptı.

İkinci Yarıda Fark Arttı

İkinci yarıda oyunu tamamen kontrol eden İspanya, 52’nci dakikada Ferran Torres, 57’nci dakikada Merino ve 63’üncü dakikada Pedri ile üç gol daha buldu. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Türkiye sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Puan Durumu

Bu sonuçla İspanya, E Grubu’nda puanını 6’ya yükseltirken, Türkiye 3 puanda kaldı.