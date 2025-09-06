A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 11 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 8 müsabakayı da kazanamadı, 5'ini yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca, son 7 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.
9 yıl sonra karşı karşıya
Türkiye ile İspanya, yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.
Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 11 maçtan sadece birini kazanırken, 6 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
Avrupa Şampiyonası'nda 1'i, 5'i Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 11 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.
Türkiye ile İspanya son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup maçını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.
Rakibini kurayla saf dışı bıraktı
A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti.
İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.
O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.
Maçlar
İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|08.06.1952
|İstanbul
|Özel
|0-0
|06.01.1954
|Madrid
|1954 Dünya Kupası Elemeleri
|1-4
|14.03.1954
|İstanbul
|1954 Dünya Kupası Elemeleri
|1-0
|17.03.1954
|Roma
|1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off
|2-2
|06.10.1957
|Madrid
|Özel
|0-3
|01.02.1967
|İstanbul
|EURO 1968 Elemeleri
|0-0
|31.05.1967
|Bilbao
|EURO 1968 Elemeleri
|0-2
|17.10.1973
|İstanbul
|Özel
|0-0
|28.03.2009
|Madrid
|2010 Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|01.04.2009
|İstanbul
|2010 Dünya Kupası Elemeleri
|1-2
|17.06.2016
|Nice
|EURO 2016
|0-3
Muhabir: Hilmi Sever